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В центральной Англии в результате нападения 11 человек получили ножевые ранения

В центральной Англии в результате нападения 11 человек получили ножевые ранения Мужчина в возрасте 33 лет совершил нападение с ножом в городе Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 16:21

Мужчина в возрасте 33 лет совершил нападение с ножом в городе Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу сообщении полиции графства Уорикшир.

Отмечается, что нападавшим оказался местный житель, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, остальные получили незначительные увечья. Инцидент произошел в центре Бедворта - города с населением 30 тыс. человек, расположенного вблизи крупного промышленного центра Ковентри.

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