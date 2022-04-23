В центральной Англии в результате нападения 11 человек получили ножевые ранения

Мужчина в возрасте 33 лет совершил нападение с ножом в городе Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек.

Мужчина в возрасте 33 лет совершил нападение с ножом в городе Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу сообщении полиции графства Уорикшир.

Отмечается, что нападавшим оказался местный житель, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, остальные получили незначительные увечья. Инцидент произошел в центре Бедворта - города с населением 30 тыс. человек, расположенного вблизи крупного промышленного центра Ковентри.