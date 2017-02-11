В центральной части Индонезии наводнения затронули около 40 тыс. человек

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Порядка 40 тыс. человек были застигнуты врасплох сильным наводнением в Индонезии, которое привело к сходу оползней и гибели из-за них 13 человек на острове Бали, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее число жертв в результате схода оползней на индонезийском острове Бали составляло 12 человек.

Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщил, что сильные дожди на протяжении пяти дней также привели к разливу рек на острове Сумбава, где были затоплены семь районов. По его словам, наводнения затронули более чем 40 тысяч жителей деревень в этой части страны.

Большинство из пострадавших нашли временное укрытие в мечетях и государственных учреждениях, в то время как более восьми тысяч человек находятся в изоляции и своих свайных жилищах в двух затопленных районах, куда добраться можно на резиновых лодках.