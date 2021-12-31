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В ЦАР ранены миротворцы ООН

В ЦАР ранены миротворцы ООН В результате разрыва мины в префектуре Мамбере-Кадеи на западе Центральноафриканской Республики (ЦАР) ранения получили трое миротворцев миссии ООН.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 21:41
В ЦАР ранены миротворцы ООН

В результате разрыва мины в префектуре Мамбере-Кадеи на западе Центральноафриканской Республики (ЦАР) ранения получили трое миротворцев миссии ООН.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, взрывное устройство сработало на выезде из города Берберати.

Автомобиль с миротворцами двигался в сторону временно установленного блокпоста.

Состояние трех миротворцев ООН из Танзании оценивается как тяжелое. Пострадавшие, госпитализированные в городскую больницу региона, будут доставлены в столицу ЦАР- Банги.

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