В ЦАР погибли 29 учеников в результате давки после взрыва трансформатора

По меньшей мере 29 учеников погибли в результате взрыва трансформатора, вызвавшего панику и давку в средней школе в столице Центральноафриканской Республики Банги.

По меньшей мере 29 учеников погибли в результате взрыва трансформатора, вызвавшего панику и давку в средней школе в столице Центральноафриканской Республики Банги.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили источники в городской больнице.

Кроме того, ранения получили 260 человек.

Министерство образования ЦАР сообщило, что катастрофа произошла в тот момент, когда более 5 000 учеников из шести других школ сдавали выпускные экзамены в экзаменационном центре, расположенном в средней школе в городе Банги.

"Трансформатор, расположенный в главном здании школы, взорвался после того, как бригада главной коммунальной компании страны ENERCA восстановила электроснабжение", - сообщили в Минобразования.