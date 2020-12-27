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В ЦАР начались президентские и парламентские выборы

В ЦАР начались президентские и парламентские выборы Голосование на президентских и парламентских выборах началось в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в напряженной обстановке и в условиях выхода повстанческой антиправительственной коалиции из режима прекращения огня.
Другие страны
27 декабря 2020 г. 09:47
В ЦАР начались президентские и парламентские выборы

Голосование на президентских и парламентских выборах началось в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в напряженной обстановке и в условиях выхода повстанческой антиправительственной коалиции из режима прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Попытки оппозиции, которую поддерживает повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", заставить власти перенести выборы на более позднее время не имели успехов, отмечает она. Конституционный суд своим решением отверг 26 декабря соответствующий иск.

В президентских выборах участвуют 17 кандидатов. Среди них - считающийся фаворитом действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, который добивается переизбрания на второй срок. Его главным конкурентом является лидер оппозиции и глава партии "Союз за обновление Центральной Африки" Анисе-Жорж Дологеле.

Одновременно в стране проходят выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. Она насчитывает 140 депутатов, которые избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. Срок полномочий депутатов - пять лет. В ЦАР для наблюдения за выборами прибыла делегация Африканского союза.

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