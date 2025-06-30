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В ЦАХАЛ заявили об устранении иранской ядерной угрозы

В ЦАХАЛ заявили об устранении иранской ядерной угрозы Ядерная и ракетная "угрозы" со стороны Ирана устранены, операция израильской армии отбросила развитие данных проектов на годы назад.
Другие страны
30 июня 2025 г. 18:43
В ЦАХАЛ заявили об устранении иранской ядерной угрозы

Ядерная и ракетная "угрозы" со стороны Ирана устранены, операция израильской армии отбросила развитие данных проектов на годы назад.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

"Главная задача операции заключалась в устранении ядерной угрозы и экзистенциальной опасности для Государства Израиль, представленной как иранским ядерным проектом, так и ракетной программой. По нашей оценке, мы смогли отбросить развитие этих программ на долгие годы назад",- сказал Адраи.

По словам собеседника агентства, армия Израиля выполнила все поставленные политическим руководством страны задачи в рамках операции "Восходящий лев".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил о победе Тегерана над Тель-Авивом по итогам 12-дневного конфликта, поздравил иранский народ с победой над Израилем.

Официальный представитель Минздрава исламской республики Хосейн Керманпур заявил, что в результате атак Израиля по территории Ирана погибли более 620 человек, 4870 пострадали. В свою очередь Израиль заявил о более 20 погибших и свыше 1470 пострадавших.

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