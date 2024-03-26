В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Газе "третьего номера" ХАМАС

Разведданные израильской армии подтверждают факт ликвидации в секторе Газа заместителя командующего боевым крылом ХАМАС Марвана Иссы - "третьего номера" в иерархии радикального палестинского движения.

Разведданные израильской армии подтверждают факт ликвидации в секторе Газа заместителя командующего боевым крылом ХАМАС Марвана Иссы - "третьего номера" в иерархии радикального палестинского движения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Сегодня вечером, после того как мы проверили все разведданные и удостоверились на 100%, мы сообщаем на основании разведданных Службы общей безопасности и Управления военной разведки, что Марван Исса был уничтожен во время нашей атаки две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа", - заявил он.

Хагари напомнил, что Исса являлся заместителем военного руководителя ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. "Это "номер три" в ХАМАС, один из тех, кто планировал резню 7 октября [2023 года]", - отметил представитель военных.

По его словам, Исса и Абу Тамаа, также занимавший высокое место в иерархии радикального движения, были ликвидированы в результате "точечной атаки, проведенной на основе разведданных" и с привлечением ВВС Израиля. "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти и уничтожить всех руководителей ХАМАС", - добавил Хагари.