О нас

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Газе "третьего номера" ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Газе "третьего номера" ХАМАС Разведданные израильской армии подтверждают факт ликвидации в секторе Газа заместителя командующего боевым крылом ХАМАС Марвана Иссы - "третьего номера" в иерархии радикального палестинского движения.
Другие страны
26 марта 2024 г. 23:25
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Газе третьего номера ХАМАС

Разведданные израильской армии подтверждают факт ликвидации в секторе Газа заместителя командующего боевым крылом ХАМАС Марвана Иссы - "третьего номера" в иерархии радикального палестинского движения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Сегодня вечером, после того как мы проверили все разведданные и удостоверились на 100%, мы сообщаем на основании разведданных Службы общей безопасности и Управления военной разведки, что Марван Исса был уничтожен во время нашей атаки две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа", - заявил он.

Хагари напомнил, что Исса являлся заместителем военного руководителя ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. "Это "номер три" в ХАМАС, один из тех, кто планировал резню 7 октября [2023 года]", - отметил представитель военных.

По его словам, Исса и Абу Тамаа, также занимавший высокое место в иерархии радикального движения, были ликвидированы в результате "точечной атаки, проведенной на основе разведданных" и с привлечением ВВС Израиля. "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти и уничтожить всех руководителей ХАМАС", - добавил Хагари.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada HƏMAS-ın üçüncü şəxsini məhv edib

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области
25 марта 2024 г. 07:44
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в Крокус Сити Холл
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
22 марта 2024 г. 23:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi