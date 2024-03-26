В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Газе "третьего номера" ХАМАС

Разведданные израильской армии подтверждают факт ликвидации в секторе Газа заместителя командующего боевым крылом ХАМАС Марвана Иссы - "третьего номера" в иерархии радикального палестинского движения.
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"Сегодня вечером, после того как мы проверили все разведданные и удостоверились на 100%, мы сообщаем на основании разведданных Службы общей безопасности и Управления военной разведки, что Марван Исса был уничтожен во время нашей атаки две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа", - заявил он.
Хагари напомнил, что Исса являлся заместителем военного руководителя ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. "Это "номер три" в ХАМАС, один из тех, кто планировал резню 7 октября [2023 года]", - отметил представитель военных.
По его словам, Исса и Абу Тамаа, также занимавший высокое место в иерархии радикального движения, были ликвидированы в результате "точечной атаки, проведенной на основе разведданных" и с привлечением ВВС Израиля. "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти и уничтожить всех руководителей ХАМАС", - добавил Хагари.