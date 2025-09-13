В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человек
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 14:00
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвали жителей города Газа эвакуироваться и сообщили, что город покинули уже свыше 250 тыс. человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на израильский Ynet.
"По оценкам ЦАХАЛ, за минувшие дни из города Газа выехало более 250 тыс. человек. Используйте дорогу Аль-Рашид и перебирайтесь в гуманитарную зону в Аль-Мавас, где вам окажут гуманитарную помощь", - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.
Напомним, что 9 сентября Армия обороны Израиля призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться в связи с запланированным наступлением.
Последние новости
14:41
Трамп планирует развернуть в Луизиане 1 тыс. солдат НацгвардииДругие страны
14:27
Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадкиЭкология
14:23
Украина получит от Японии кредит на крупную суммуДругие страны
14:13
Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серииКомандные
14:12
Зеленский призвал убедить Китай оказать давление на Москву в прекращении войнуДругие страны
14:00
В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человекДругие страны
13:54
Минобороны призывает граждан соблюдать запрет на встречи с новобранцамиАрмия
13:47
Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и УкраинойДругие страны
13:44