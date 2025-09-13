Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человек

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 14:00
    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человек

    В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвали жителей города Газа эвакуироваться и сообщили, что город покинули уже свыше 250 тыс. человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на израильский Ynet.

    "По оценкам ЦАХАЛ, за минувшие дни из города Газа выехало более 250 тыс. человек. Используйте дорогу Аль-Рашид и перебирайтесь в гуманитарную зону в Аль-Мавас, где вам окажут гуманитарную помощь", - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

    Напомним, что 9 сентября Армия обороны Израиля призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться в связи с запланированным наступлением.

    ЦАХАЛ Израиль ХАМАС сектор Газа

    Последние новости

    14:41

    Трамп планирует развернуть в Луизиане 1 тыс. солдат Нацгвардии

    Другие страны
    14:27

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    14:23

    Украина получит от Японии кредит на крупную сумму

    Другие страны
    14:13

    Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серии

    Командные
    14:12

    Зеленский призвал убедить Китай оказать давление на Москву в прекращении войну

    Другие страны
    14:00

    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человек

    Другие страны
    13:54

    Минобороны призывает граждан соблюдать запрет на встречи с новобранцами

    Армия
    13:47

    Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:44

    Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 38%

    Финансы
    Лента новостей