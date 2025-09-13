İsrail ordusu 250 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 14:48
İsrail Müdafiə Qüvvələri bir daha Qəzza şəhərinin sakinlərini təxliyə olmağa çağırıb və artıq 250 mindən çox insanın şəhəri tərk etdiyini açıqlayıb.
Bu barədə "Report" İsrailin "Ynet" portalına istinadən xəbər verir.
"Ordunun hesablamalarına görə, son bir neçə gündə 250 mindən çox insan Qəzza şəhərini tərk edib. Əl-Rəşid yolundan istifadə edin və humanitar yardım alacağınız Əl-Mavasdakı humanitar zonaya keçin", - nəşr ordunun sözçüsü Avixay Adraidən sitat gətirib.
Xatırladaq ki, sentyabrın 9-da İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza sakinlərini planlaşdırılan hücumla əlaqədar dərhal təxliyə olmağa çağırmışdı.
Son xəbərlər
16:04
Xocalı rayonu Daşbulaq kəndinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
16:00
Türkiyə, İran və İraq liderləri Dohada fövqəladə sammitə qatılacaqDigər ölkələr
16:00
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Türkiyə millisi Avropa çempionu ola biləcəyini göstərdi"Komanda
15:59
Mədəniyyət Nazirliyi Hacı Murad Yagizarovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıbMədəniyyət siyasəti
15:54
2026-cı ilin büdcə zərfinin Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilibMaliyyə
15:53
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidənqurma və bərpası ilə bağlı maliyyələşmə müzakirə olunubMaliyyə
15:49
Foto
İqtisadi Şurada Azərbaycandakı makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunubMaliyyə
15:49
Ərdoğan: Bölgəmizin gələcəyində terrora yer yoxdurRegion
15:40