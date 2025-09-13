İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İsrail ordusu 250 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini açıqlayıb

    İsrail ordusu 250 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini açıqlayıb

    • 13 sentyabr, 2025
    • 14:48
    İsrail ordusu 250 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini açıqlayıb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri bir daha Qəzza şəhərinin sakinlərini təxliyə olmağa çağırıb və artıq 250 mindən çox insanın şəhəri tərk etdiyini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" İsrailin "Ynet" portalına istinadən xəbər verir.

    "Ordunun hesablamalarına görə, son bir neçə gündə 250 mindən çox insan Qəzza şəhərini tərk edib. Əl-Rəşid yolundan istifadə edin və humanitar yardım alacağınız Əl-Mavasdakı humanitar zonaya keçin", - nəşr ordunun sözçüsü Avixay Adraidən sitat gətirib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 9-da İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza sakinlərini planlaşdırılan hücumla əlaqədar dərhal təxliyə olmağa çağırmışdı.

    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человек

