В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 150 тыс. человек
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 12:40
За последние сутки из города Газа эвакуировались около 150 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что такое число людей эвакуировались после заявления ЦАХАЛ, в котором те призвали жителей покинуть город Газа, поскольку армия планирует наступление на оставшиеся позиции ХАМАС.
