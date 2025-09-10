İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İsrail 150 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 12:58
    İsrail 150 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Son sutka ərzində Qəzza şəhərindən təxminən 150 min insan təxliyə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti İsrail Müdafiə Ordusuna istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, insanların təxliyə olunması ordunun bəyanatından sonra baş verib. Bəyanatda sakinlər Qəzza şəhərini tərk etməyə çağırılıb və ordunun HƏMAS-ın qalan mövqelərinə hücum planlaşdırdığı bildirilib.

    Qəzza İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS
    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 150 тыс. человек

