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В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по 50 военным объектам в Газе

В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по 50 военным объектам в Газе ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 50 военным объектам в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в районе Шеджайи города Газа и продолжает целенаправленные операции в Рафахе.
Другие страны
4 июля 2024 г. 11:21
В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по 50 военным объектам в Газе

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 50 военным объектам в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в районе Шеджайи города Газа и продолжает целенаправленные операции в Рафахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пре6сс-служба ЦАХАЛ, отметив, что во время боевых действий в анклаве были уничтожены десятки вооруженных радикалов.

"В районе Шеджайи за сутки военнослужащие ЦАХАЛ нейтрализовали туннели и уничтожили десятки террористов в ближних боях, огнем танков и ударами с воздуха. В ходе одного из инцидентов солдаты уничтожили семь террористов с близкого расстояния", - продолжили в пресс-службе.

В районе города Рафах у границы с Египтом на юге анклава "ЦАХАЛ продолжает целенаправленную оперативную деятельность, основанную на разведданных", сообщили военные. В этом районе "несколько вооруженных террористов, представлявших угрозу силам ЦАХАЛ, были уничтожены в результате авиаудара", добавили в армейском ведомстве.

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