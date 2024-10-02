В ЦАХАЛ сообщили о гибели семи своих военных в боях на юге Ливана

Израильская армия несет потери в первые дни своей наземной операции на юге Ливана.

Израильская армия несет потери в первые дни своей наземной операции на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Согласно информации, в боях погибли семь военнослужащих.

В сообщении пресс-службы перечислены имена погибших, указано, что все они пали в бою на юге Ливана. По данным ведомства, еще семеро израильских военнослужащих были тяжело ранены.

Ранее военные сообщили о первой боевой потере на юге Ливана, погиб командир отделения в подразделении "Эгоз" бригады коммандос.

Напомним, что 23 сентября Армия обороны Израиля начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского движения. В ночь на 1 октября армия обороны объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.