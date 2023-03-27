В Буркина-Фасо приостановили вещание телеканала France 24

Работа французского телеканала France 24 приостановлена на территории Буркина-Фасо.
Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
Военное правительство Буркина-Фасо в понедельник приостановило вещание France 24 в стране после того, как телеканал показал интервью с главой североафриканского крыла «Аль-Каиды» AQIM.
Отношения между Парижем и Уагадугу резко ухудшились после того, как военные Буркина-Фасо захватили власть в результате переворота в октябре прошлого года.
В январе Буркина-Фасо дала Франции один месяц на вывод своих войск, поскольку прекратила действие военного соглашения, которое позволяло французским войскам сражаться с повстанцами.