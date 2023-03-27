О нас

В Буркина-Фасо приостановили вещание телеканала France 24

В Буркина-Фасо приостановили вещание телеканала France 24 Работа французского телеканала France 24 приостановлена на территории Буркина-Фасо.
Другие страны
27 марта 2023 г. 12:51
В Буркина-Фасо приостановили вещание телеканала France 24

Работа французского телеканала France 24 приостановлена на территории Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Военное правительство Буркина-Фасо в понедельник приостановило вещание France 24 в стране после того, как телеканал показал интервью с главой североафриканского крыла «Аль-Каиды» AQIM.

Отношения между Парижем и Уагадугу резко ухудшились после того, как военные Буркина-Фасо захватили власть в результате переворота в октябре прошлого года.

В январе Буркина-Фасо дала Франции один месяц на вывод своих войск, поскольку прекратила действие военного соглашения, которое позволяло французским войскам сражаться с повстанцами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Burkina Fasoda Fransanın məşhur telekanalının yayımı dayandırılıb
Версия на английском языке Burkina Faso suspends France 24 broadcasts

Самое важное

Сотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
ФотоСотрудники МВД продолжают нести службу на освобожденных территориях
27 марта 2023 г. 11:34
Президент Галатасарая вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
ФотоПрезидент "Галатасарая" вручил Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды
26 марта 2023 г. 23:36
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем Карабах - Галатасарай
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за благотворительным матчем "Карабах" - "Галатасарай"
26 марта 2023 г. 23:13
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
25 марта 2023 г. 18:42
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
25 марта 2023 г. 17:57
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
25 марта 2023 г. 17:17
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
25 марта 2023 г. 17:05
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
25 марта 2023 г. 16:38
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
25 марта 2023 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi