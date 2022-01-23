О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Буркина-Фасо отключили интернет

В Буркина-Фасо отключили интернет Отключение интернета было зафиксировано в Буркина-Фасо после сообщений о стрельбе в столице страны городе Уагадугу и возможном задержании президента.
Другие страны
23 января 2022 г. 18:08
В Буркина-Фасо отключили интернет

Отключение интернета было зафиксировано в Буркина-Фасо после сообщений о стрельбе в столице страны городе Уагадугу и возможном задержании президента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины".

Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в Уагадугу. Позже правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией.

"Подтверждено: с 10 утра воскресенья в Буркина-Фасо отключен интернет. Это происходит на фоне сообщений о стрельбе в военных лагерях и возможном госперевороте. Вероятно, что отключение имеет своей целью ограничить освещение событий на месте", - говорится в заявлении организации в Twitter.

По данным радиостанции, в одном из лагерей расположена тюрьма, где содержится генерал Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. В свою очередь министр вооруженных сил Буркина-Фасо Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента африканской страны Рока Марка Кристиана Каборе, заявил, что ситуация в государстве находится под контролем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
Открываются автобусные маршруты в освобожденные районы Азербайджана
17 января 2022 г. 13:08
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35
Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана
Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана
17 января 2022 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi