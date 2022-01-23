В Буркина-Фасо отключили интернет

Отключение интернета было зафиксировано в Буркина-Фасо после сообщений о стрельбе в столице страны городе Уагадугу и возможном задержании президента.

Отключение интернета было зафиксировано в Буркина-Фасо после сообщений о стрельбе в столице страны городе Уагадугу и возможном задержании президента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины".

Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в Уагадугу. Позже правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией.

"Подтверждено: с 10 утра воскресенья в Буркина-Фасо отключен интернет. Это происходит на фоне сообщений о стрельбе в военных лагерях и возможном госперевороте. Вероятно, что отключение имеет своей целью ограничить освещение событий на месте", - говорится в заявлении организации в Twitter.

По данным радиостанции, в одном из лагерей расположена тюрьма, где содержится генерал Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. В свою очередь министр вооруженных сил Буркина-Фасо Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента африканской страны Рока Марка Кристиана Каборе, заявил, что ситуация в государстве находится под контролем.