В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.

"В понедельник 20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в (населенном пункте – ред.) Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения", - отмечается в коммюнике.Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.