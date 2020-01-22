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В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.

"В понедельник 20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в (населенном пункте – ред.) Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения", - отмечается в коммюнике.Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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