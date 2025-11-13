Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Бухаресте проходит акция протеста Альянса профсоюзов оборонной промышленности

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 15:30
    В Бухаресте (Румыния) представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности вышли в четверг на акцию протеста. Они выражают недовольство относительно условий труда и низких зарплат. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Digi 24. "Профсоюзные активисты Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности проводят акцию протеста в четверг перед зданием министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма. Они отмечают, что ситуация в оборонной промышленности стала критической", - сообщает телеканал. Акция носит предупредительный характер. Представители альянса сообщают, что много лет сталкиваются с проблемами из-за отсутствия контрактов и заказов, нехватки инвестиций, кризиса поставок основных материалов и непривлекательности работы в этом сфере для молодежи. В результате работники оборонной сферы не могут рассчитывать на достойные зарплаты и вынуждены компенсировать нехватку персонала переработками.

    оборонная промышленность Румыния акция протеста профсоюзы

