В Бухаресте проходит акция протеста Альянса профсоюзов оборонной промышленности

В Бухаресте (Румыния) представители Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности вышли в четверг на акцию протеста. Они выражают недовольство относительно условий труда и низких зарплат. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Digi 24. "Профсоюзные активисты Альянса профсоюзов оборонной, авиационной и военно-морской промышленности проводят акцию протеста в четверг перед зданием министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма. Они отмечают, что ситуация в оборонной промышленности стала критической", - сообщает телеканал. Акция носит предупредительный характер. Представители альянса сообщают, что много лет сталкиваются с проблемами из-за отсутствия контрактов и заказов, нехватки инвестиций, кризиса поставок основных материалов и непривлекательности работы в этом сфере для молодежи. В результате работники оборонной сферы не могут рассчитывать на достойные зарплаты и вынуждены компенсировать нехватку персонала переработками.