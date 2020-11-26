В Буэнос-Айресе начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны

Столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по спортсмену, вспыхнули в четверг в центре Буэнос-Айреса.

Столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по спортсмену, вспыхнули в четверг в центре Буэнос-Айреса.

Как передает Report, об этом сообщает с места корреспондент ТАСС.

Инциденты начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед президентским дворцом, где проходит церемония прощания. Полиция оттеснила собравшихся на несколько кварталов от перекрестка, используя резиновые пули и слезоточивый газ.

Были задержаны как минимум два человека.