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В Буэнос-Айресе начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны

В Буэнос-Айресе начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны Столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по спортсмену, вспыхнули в четверг в центре Буэнос-Айреса.
Другие страны
26 ноября 2020 г. 21:59
В Буэнос-Айресе начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны

Столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, пришедшими на гражданскую панихиду по спортсмену, вспыхнули в четверг в центре Буэнос-Айреса.

Как передает Report, об этом сообщает с места корреспондент ТАСС.

Инциденты начались на перекрестке проспектов Нуеве-де-Хулио и Авенида-де-Майо, который ведет к площади перед президентским дворцом, где проходит церемония прощания. Полиция оттеснила собравшихся на несколько кварталов от перекрестка, используя резиновые пули и слезоточивый газ.

Были задержаны как минимум два человека.

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