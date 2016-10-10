В будущем парламенте Грузии будут представлены три партии

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Партия "Альянс патриотов Грузии" будет представлена в будущем парламенте как третья политическая сила наравне с правящей партией "Грузинская мечта" и бывшей партией власти "Единое национальное движение".

Как передает Report, об этом сообщает ЦИК Грузии.

Это стало известно после подсчета 99,9% голосов избирателей, поданных по пропорциональным спискам в ходе состоявшихся 8 октября парламентских выборов.

Партия "Альянс патриотов Грузии" набрала 5% голосов избирателей, необходимых для преодоления проходного барьера в парламент.

Согласно данным ЦИК, первое место в ходе выборов получила правящая партия - Грузинская мечта" - 48,6%, на втором бывшая партия власти - "Единое национальное движение".