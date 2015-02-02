В Будапеште прошла проевропейская акция протеста

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/Несколько тысяч человек собрались на площади перед зданием венгерского парламента в Будапеште, протестуя против антиевропейской ориентации правительства во главе с Виктором Орбаном.

Демонстранты требовали отхода правительства от его нынешней пророссийской политики и соблюдения принципов Европейского союза, передает Report со ссылкой на BBC.

В странах ЕС растет тревога в связи с растущими симпатиями правоцентристского правительства Венгрии к России в условиях эскалации конфликта на Украине.

Демонстрация протеста была приурочена к визиту канцлера Ангелы Меркель в Будапешт. Через две недели после этого в Венгрию должен прибыть с визитом президент Путин.