В Брюсселе завершились трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу

Трехсторонние экспертные консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе, они продолжались более 4,5 часов, передает корреспондент ТАСС с места событий, передает Report.

На них обсуждалась подготовка нового раунда трехсторонних министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину в страны ЕС с 1 января 2020 года. На данный момент дата министерской встречи не определена.

Российская и украинская делегации покинули здании Еврокомиссии, воздержавшись от любых комментариев по сути переговоров. По словам европейского источника, краткие итоговые заявления "могут последовать после того, как участники проинформируют о результатах столицы".

Глава российской делегации заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил журналистам по прибытии на встречу, что дискуссия носит "технический характер" и направлена на обсуждение "рабочих вопросов".

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли сегодня определена дата трехсторонней министерской встречи, он заявил: "Решение будут принимать министры, мы можем только предлагать".