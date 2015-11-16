​В Брюсселе задержан один из причастных к теракту в Париже

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Предполагаемый участник террористических атак, совершенных 13 ноября в Париже, задержан в столице Бельгии в ходе контртеррористической спецоперации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, им оказался Абдеслам Салах, проживавший в брюссельской коммуне Моленбек.

По данным RTL, преступника взяли живым, пострадавших в результате операции нет. Уточняется также, что огонь не открывался, полиция применила шоковые гранаты и слезоточивый газ.

"Операция спецподразделений продолжается в Моленбеке. Абдеслам Салах, наиболее разыскиваемый преступник в Бельгии, арестован в своей квартире в Моленбеке", - сообщил телеканал.

Сообщается также, что Абдеслам Салах был объявлен Францией в международный розыск как один из причастных к терактам в Париже.

В Моленбеке после терактов в Париже были арестованы семь подозреваемых в причастности к серии этих террористических атак. Все они жили в одном из главных марокканских кварталов Брюсселя - Моленбек-Сен-Жан.