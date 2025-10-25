Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 14:50
    В Брюсселе в шпионаже в пользу Китая подозревают и журналиста
    Foto: Sud.ua

    Европейские спецслужбы ведут расследование по шпионажу в пользу Китая бывшего репортера Politico в Брюсселе.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на западные СМИ, расследование пока на ранней стадии, поэтому подробностей дела пока мало.

    Также неясно, связан ли уход журналиста, а возможно и увольнение из издания с подозрениями в шпионаже и началом расследования.

    Базирующийся в столице Бельгии Euractiv сообщает, что ему известна личность журналиста, который отказался от комментариев. Впрочем, Politico тоже не спешит говорить о ситуации.

    Контрразведчики подозревают репортера, что пользуясь доступом во многие организации и круги, а также возможностями установления личных контактов, он находил потенциальные цели, судя по всему для дальнейшей вербовки в международных организациях в Брюсселе. Причем, в том числе путем попыток интимных отношений с должностными лицами этих учреждений.

    Не так давно в работе на Пекин был обвинен бельгийский полицейский, который был арестован по подозрению в шпионаже в начале октября. Расследование продолжается и может выявить и других участников, утверждают спецслужбы. В сентябре к пяти годам заключения был приговорен Цзянь Го, сотрудник бывшего немецкого депутата Европарламента.

