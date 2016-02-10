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    В Брюсселе открывается встреча министров обороны НАТО

    Участие в нем примет министр обороны Грузии Тинатин Хидашели

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе откроется министериал обороны. Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Согласно информации, на заседании ожидается обсуждение вопросов проведения мониторинга на границе с Турцией, потока беженцев из Сирии и Ирака и безопасности стран-участниц. 

    По информации, участие в заседании примет министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.

    Отметим, Грузия не является членом НАТО.

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