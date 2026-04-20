В Брюсселе обсуждают мир между Израилем и Палестиной

В столице Бельгии проходит 9-е заседание Глобального альянса по палестино-израильскому урегулированию на основе принципа двух государств (Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution), объединяющего около 90 стран и международных организаций.

Как сообщает европейское бюро Report, на открытии выступили министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, глава европейской дипломатии Кая Каллас и премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа.

Открывая встречу, Прево подчеркнул, что нынешний Ближневосточный кризис, связанный с Ираном, не должен отвлекать внимания от стратегического курса по решению палестинского вопроса.

По его словам, решение о двух государствах остается единственным реалистичным вариантом урегулирования: "Это не мечта идеалистов - это единственный реалистичный пункт назначения".

Он отметил необходимость увязать краткосрочную стабилизацию в Газе с долгосрочной политической перспективой сосуществования Израиля и Палестины "в мире и безопасности".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас акцентировала внимание на практических шагах международного сообщества. Она заявила, что Евросоюз продолжит добиваться соблюдения международного права, защиты прав человека и подотчетности сторон.

Каллас также призвала Израиль отказаться от односторонних действий, включая расширение поселений, и разблокировать финансовые поступления Палестинской администрации.

"Это единственный путь, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут жить в безопасности, достоинстве и мире", - подчеркнула она.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа в своем выступлении сосредоточился на ключевых условиях перехода от конфликта к устойчивому миру.

Он заявил, что опыт последних лет показал неэффективность силовых подходов: "Война не принесла мира. Осада не принесла безопасности. Оккупация не принесла стабильности".

Мустафа обозначил три приоритета: ситуацию в секторе Газа, положение на Западном берегу и институциональные реформы Палестины. Он подчеркнул, что Газа должна рассматриваться как неотъемлемая часть будущего палестинского государства, выступил за возвращение управления Палестинской администрации и создание единой системы безопасности по принципу "одно государство, одно правительство, один закон и одно оружие".

Отдельно он указал на необходимость прекращения расширения израильских поселений, насилия со стороны поселенцев и экономических ограничений, которые, по его словам, подрывают жизнеспособность палестинских институтов и саму перспективу решения о двух государствах.

Во встрече принимают участие представители Европейского союза, ООН, стран-сопредседателей Глобального альянса - Норвегия и Саудовская Аравия, а также дипломаты, международные организации и специальные посланники, задействованные в продвижении мирного процесса.