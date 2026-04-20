Brüsseldə İsrail və Fələstin arasında sülh müzakirə olunur
- 20 aprel, 2026
- 12:56
Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Fələstin-İsrail münaqişəsinin iki dövlət prinsipi əsasında nizamlanması üzrə Qlobal Alyansın (Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution) 9-cu iclası keçirilir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, iclasın açılışında Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevo, Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas və Fələstinin Baş naziri Məhəmməd Mustafa çıxış ediblər.
Prevo vurğulayıb ki, İranla bağlı indiki Yaxın Şərq böhranı Fələstin məsələsinin həlli üzrə strateji kursdan diqqəti yayındırmamalıdır.
Onun sözlərinə görə, iki dövlətlə bağlı qərar nizamlamanın yeganə real variantı olaraq qalır: "Bu, idealistlərin arzusu deyil - bu, yeganə real təyinat nöqtəsidir".
Nazir Qəzzadakı qısamüddətli sabitləşmənin İsrail və Fələstinin sülh və təhlükəsizlik şəraitində birgə mövcudluğunu təmin edəcək uzunmüddətli siyasi perspektivlə əlaqələndirilməsinin zəruriliyini qeyd edib.
Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas beynəlxalq ictimaiyyətin praktiki addımlarına diqqət çəkib. O bəyan edib ki, Avropa İttifaqı beynəlxalq hüquqa riayət olunmasına və insan hüquqlarının qorunmasına nail olmağa davam edəcək.
Kallas İsraili yaşayış məntəqələrinin genişləndirilməsi daxil olmaqla birtərəfli hərəkətlərdən imtina etməyə və Fələstin Administrasiyasının maliyyə daxilolmalarına qoyulan blokadanı aradan qaldırmağa çağırıb.
"Bu, həm fələstinlilərin, həm də israillilərin təhlükəsizlik və sülh şəraitində ləyaqətlə yaşaya biləcəyi yeganə yoldur", - o vurğulayıb.
Fələstinin Baş naziri Məhəmməd Mustafa çıxışında münaqişədən davamlı sülhə keçidin əsas şərtlərinə diqqət yetirib.
O bəyan edib ki, son illərin təcrübəsi güc tətbiqinin səmərə vermədiyini göstərib: "Müharibə sülh, mühasirə təhlükəsizlik, işğal isə sabitlik gətirmədi".
Mustafa üç prioriteti müəyyən edib: Qəzza zolağındakı vəziyyət, Qərb sahilindəki vəziyyət və Fələstində institusional islahatlar. O vurğulayıb ki, Qəzza gələcək Fələstin dövlətinin ayrılmaz hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir.
Mustafa Fələstin Administrasiyasının idarəçiliyinin bərpasını və "bir dövlət, bir hökumət, bir qanun və bir silah" prinsipi üzrə vahid təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasını dəstəkləyib.
Görüşdə Avropa İttifaqı, BMT, Qlobal Alyansın həmsədr ölkələri olan Norveç və Səudiyyə Ərəbistanının nümayəndələri, eləcə də sülh prosesinin irəliləməsində iştirak edən diplomatlar, beynəlxalq təşkilatlar və xüsusi elçilər iştirak edirlər.