В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В центре Брюсселя из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр City 2. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, территория ТЦ оцеплена, на место происшествия прибыли представители экстренных служб и сотрудники службы по уничтожению взрывных устройств.

По данным телеканала RTL, в связи с происшествием был задержан один человек.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен провести кризисное совещание в связи с инцидентом.