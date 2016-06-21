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    В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр

    В связи с происшествием задержан один человек

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В центре Брюсселя из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр City 2. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ,  территория ТЦ оцеплена, на место происшествия прибыли представители экстренных служб и сотрудники службы по уничтожению взрывных устройств.

    По данным телеканала RTL, в связи с происшествием был задержан один человек.

    Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен провести кризисное совещание в связи с инцидентом. 

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