В Бруклине произошла стрельба на вечеринке

Один человек скончался

Шесть подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке в Бруклине, еще один человек скончался, сообщает Repor со ссылкой на телеканал CNN.

По данным полиции, инцидент произошел ночью во время вечеринки в честь 16-летия. Прибывшая на место происшествия полиция сообщила о семи пострадавших.

По словам помощника главы полиции Нью-Йорка Джудита Харрисона, все пострадавшие, которым от 14 до 20 лет, были доставлены в местные больницы. Одна из пострадавших - 20-летняя девушка - позже скончалась.

О задержании подозреваемых не сообщается.