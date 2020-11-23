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В Бруклине произошла стрельба на вечеринке

В Бруклине произошла стрельба на вечеринке Один человек скончался
Другие страны
23 ноября 2020 г. 17:04
В Бруклине произошла стрельба на вечеринке

Шесть подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке в Бруклине, еще один человек скончался, сообщает Repor со ссылкой на телеканал CNN.

По данным полиции, инцидент произошел ночью во время вечеринки в честь 16-летия. Прибывшая на место происшествия полиция сообщила о семи пострадавших.
По словам помощника главы полиции Нью-Йорка Джудита Харрисона, все пострадавшие, которым от 14 до 20 лет, были доставлены в местные больницы. Одна из пострадавших - 20-летняя девушка - позже скончалась.

О задержании подозреваемых не сообщается.

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