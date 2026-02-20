Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В британских тюрьмах обнаружили опасную концентрацию радона

    В британских тюрьмах обнаружили опасную концентрацию газа радон, который может повышать риск развития рака.

    Как передает Report, об этом пишет местная газета The Independent.

    Согласно информации, в 16 английских тюрьмах, как в женских, так и мужских, зафиксировали небезопасный уровень радиоактивного газа. Официальные власти признали, что концентрация радона "выше допустимых норм".

    В некоторых местах заключения уровень газа превышал норму в девять раз. Осужденные двух тюрем уже обратились к адвокатам с просьбой подготовить иски к руководству исправительных учреждений.

    Юристы, которые занимаются этим делом, рассказали, что к ним обратились заключенные с жалобами на хрипы, усталость, кашель с кровью. Адвокаты также отметили, что в некоторых тюрьмах осужденным просто сказали, что "есть радон и ведется мониторинг", и получить какую-либо подробную информацию о ЧП у заключенных не вышло.

    Отметим, что еще в 2024 году в мужской тюрьме HMP Dartmoor в Принстауне был зафиксирован опасный уровень радона, после чего были эвакуированы более 200 заключенных. Газ радон часто встречается в районах с высокой концентрацией гранита, таких как Дартмур, где и находится тюрьма HMP Dartmoor.

    Britaniya həbsxanalarında radonun təhlükəli konsentrasiyası aşkarlanıb
