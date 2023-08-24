В Британии завершили расследование в отношении премьер-министра страны

Ошибку премьер-министра Великобритании Риши Сунака при заполнении декларации о бизнесе своей супруги Акшаты Мурти сочли непреднамеренной.
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Поводом для расследования стал тот факт, что Акшата Мурти имеет долю в фирме Koru Kids, которая занимается уходом за детьми, а Минфин Великобритании в марте увеличил размер поддержки семьям с малолетними детьми, гарантировав им бесплатные часы в детских садах. Гринберг должен был выяснить, могла ли супруга Сунака получить выгоду от решения ведомства.
"Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса поведения, кажется, было неумышленным", - заявил комиссар. Он подчеркнул, что дело в отношении британского премьера закрыто.
О том, что парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Сунака, стало известно в середине апреля.