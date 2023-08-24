В Британии завершили расследование в отношении премьер-министра страны

Ошибку премьер-министра Великобритании Риши Сунака при заполнении декларации о бизнесе своей супруги Акшаты Мурти сочли непреднамеренной.

Ошибку премьер-министра Великобритании Риши Сунака при заполнении декларации о бизнесе своей супруги Акшаты Мурти сочли непреднамеренной.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил комиссар британского парламента по стандартам Дэниел Гринберг.

Поводом для расследования стал тот факт, что Акшата Мурти имеет долю в фирме Koru Kids, которая занимается уходом за детьми, а Минфин Великобритании в марте увеличил размер поддержки семьям с малолетними детьми, гарантировав им бесплатные часы в детских садах. Гринберг должен был выяснить, могла ли супруга Сунака получить выгоду от решения ведомства.

"Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса поведения, кажется, было неумышленным", - заявил комиссар. Он подчеркнул, что дело в отношении британского премьера закрыто.

О том, что парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Сунака, стало известно в середине апреля.