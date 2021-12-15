В Британии зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших COVID-19

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 78 610 человек, что стало абсолютным рекордом с момента начала эпидемии в стране.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Великобритании достигло 78 610 человек, что стало абсолютным рекордом с момента начала эпидемии в стране.

Как передает Report, такие данные опубликованы на британском сайте с официальной статистикой по COVID-19.

Отмечается, что 4 671 случаев заражения приходятся на новый штамм «омикрон». Общее число заболевших коронавирусом превысило показатель в 11 млн человек.

От коронавируса в Великобритании за день скончалось 165 человек, проведено более миллиона тестов.