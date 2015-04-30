Граждане Турции задержаны в Британии с рекордным грузом кокаина

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В британских территориальных водах задержано судно, перевозившее более трех тонн кокаина общей стоимостью более 500 миллионов фунтов стерлингов (767 500 000 долларов США), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Девять членов экипажа - все граждане Турции - задержаны.

Судно было замечено и остановлено в 100 милях восточнее Абердина (Шотландия). Операция по его задержанию проводилась королевскими ВМС, пограничными службами. Плавсредство под названием "Хамаль Занзибар" было отбуксировано в порт Абердина, где оно было досмотрено также силами полиции Шотландии.

По словам представителя Национального криминального агентства Джона Макгована, груз, обнаруженный в результате обыска - "рекордный по объему задержанного наркотика класса А в Великобритании". По данным ведомства, он предположительно оценивается в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Задержанные граждане Турции в возрасте от 26 до 63 лет направлены в камеру предварительного заключения. Им предъявлено обвинение в хранении запрещенных наркотических веществ. Они предстанут перед судом в понедельник.