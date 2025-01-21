В Британии выступили с призывом выйти из ВОЗ вслед за США

Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти Великобритании выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.

Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал власти Великобритании выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

"Президент Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Наша страна должна сделать то же самое", - заявил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.

Ранее газета Financial Times писала о том, что в случае выхода США из организации, она может лишиться значительной части финансирования, что может поставить под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами, подобными пандемии коронавируса.