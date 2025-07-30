В Британии выбрали первого в истории архиепископа-женщину

В британском Уэльсе выбрали нового архиепископа, которым стала епископ Монмута Черри Ванн.

В британском Уэльсе выбрали нового архиепископа, которым стала епископ Монмута Черри Ванн.

Как передает Report, об этом пишет газета The Guardian.

По утверждению издания, это первый случай в истории, когда подобный сан принимает женщина.

"66-летняя Ванн была избрана в среду после двухдневных обсуждений коллегии выборщиков, состоящей из духовенства и мирян, в церкви Святого Петра недалеко от Чепстоу", - говорится в материале.

Отмечается, что Ванн в целом является первой женщиной, которой было разрешено служить в англиканской церкви в качестве священника. Помимо прочего, она принадлежит к сообществу ЛГБТ.

В апреле англиканская церковь разрешила проводить соревнования по реслингу для привлечения новых прихожан. Проект под названием Wrestling Church появился в 2022 году благодаря Гарету Томпсону, 37-летнему проповеднику и рестлеру.