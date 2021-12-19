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В Британии возросло число смертей среди больных "омикроном"

В Британии возросло число смертей среди больных "омикроном" В Великобритании до семи увеличилось число скончавшихся вследствие заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Другие страны
19 декабря 2021 г. 01:46
В Британии возросло число смертей среди больных омикроном

В Великобритании до семи увеличилось число скончавшихся вследствие заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства.

Кроме того, за истекшие сутки в стране выявили еще 10 059 случаев инфицирования этим вариантом COVID-19.

Таким образом, общее число диагностированных заражений "омикроном" достигло в стране 24 968.

Для сравнения, пять дней назад, 13 декабря, этот показатель составлял 4 713. Тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о первом случае летального исхода в стране после заражения "омикроном".

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada "omikron" ştamından ölənlərin sayı artıb

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