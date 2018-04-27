В Британии возле мечети автомобиль наехал на людей

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Великобритании в городе Бирмингем на пешеходов наехал автомобиль, в результате чего пострадали несколько человек. О происшествии сообщает местное издание Express.

Как сообщает Report, согласно информации, 27 апреля, возле мечети неизвестный сбил двух человек. Они получили травмы различной степени тяжести, им была оказана медпомощь. По словам официального представителя полиции, инцидент не рассматривается как теракт.

Также отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель транспортного средства, который потерял контроль над управлением. Все детали случившегося уточняются, проводится проверка.