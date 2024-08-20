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В Британии в обращение поступила монета с портретом Карла III

В Британии в обращение поступила монета с портретом Карла III Монета номиналом £1 с портретом короля Карла III поступила в обращение в Великобритании.
Другие страны
20 августа 2024 г. 12:43
В Британии в обращение поступила монета с портретом Карла III

Монета номиналом £1 с портретом короля Карла III поступила в обращение в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Королевского монетного двора Великобритании.

По данным монетного двора, партия из 2,975 млн монет достоинством в £1 уже была отправлена в отделения банков по всей стране.

Ранее в обращение уже выпускали монеты номиналом 50 пенсов с портретом короля.

Карл III вступил на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти Елизаветы II. Церемония коронации монарха состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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Версия на английском языке Coin featuring King Charles III enters circulation in UK

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