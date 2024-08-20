В Британии в обращение поступила монета с портретом Карла III

Монета номиналом £1 с портретом короля Карла III поступила в обращение в Великобритании.

Монета номиналом £1 с портретом короля Карла III поступила в обращение в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Королевского монетного двора Великобритании.

По данным монетного двора, партия из 2,975 млн монет достоинством в £1 уже была отправлена в отделения банков по всей стране.

Ранее в обращение уже выпускали монеты номиналом 50 пенсов с портретом короля.

Карл III вступил на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти Елизаветы II. Церемония коронации монарха состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.