    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 04:43
    В Британии установлен антирекорд по числу запросов на убежище за год

    Число поданных запросов на получение убежища в Великобритании в 2024 году превысило 108 тыс., что стало рекордно большим показателем для страны.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

    В прошлом году мигранты подали на 28% запросов больше, чем в 2023 году (84 тыс.). Настолько высокое число поданных запросов еще никогда не отмечалось с 1979 года, когда подобную статистику начали вести. Прошлый антирекорд был установлен в 2002 году, когда подали 103 тыс. запросов.

    По данным ОЭСР, в 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании. В основном они пользовались для этого услугами контрабандистов, которые переправляли их на надувных лодках через пролив Ла-Манш. В 2023 году было зафиксировано 38 тыс. подобных попыток.

    Более 10 тыс. незаконных мигрантов прибыли в Великобританию из Пакистана. Далее следуют Афганистан и Иран (по 8 тыс.).

    Великобритания антирекорд убежище
    Britaniyaya sığınacaq üçün edilən müraciətlərin sayı 108 mini keçib

    Лента новостей