В Британии снизилось количество случаев заражения от коронавируса

За последние сутки в Соединенном Королевстве зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, что на 24% меньше, чем днем ранее.

За последние сутки в Соединенном Королевстве зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, что на 24% меньше, чем днем ранее.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

За последние 24 часа от вируса скончались 335 человек.

В Великобритании, как и во многих других европейских странах, в последние недели быстро распространился штамм коронавируса "омикрон".

Всего с начала пандемии в стране выявлено 14,9 млн случаев заражения COVID-19, умер более 151 тыс. человек.