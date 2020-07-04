В Британии снизилось количество случаев смерти от коронавируса

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 67, до 44 198, количество заболевших увеличилось на 624, до 284&900.

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 67, до 44 198, количество заболевших увеличилось на 624, до 284 900.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 137, заболевших - 544.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.