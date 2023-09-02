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В Британии скончался бизнесмен, чей сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой

В Британии скончался бизнесмен, чей сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой Бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, чей сын погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой, умер в возрасте 94 лет.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 04:46
В Британии скончался бизнесмен, чей сын погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой

Бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, чей сын погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой, умер в возрасте 94 лет.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, Аль-Файед родился в Египте, построил бизнес-империю на Ближнем Востоке, а в 1970-х годах переехал в Великобританию.

Он был владельцем футбольного клуба "Фулхэм", отеля Ritz в Париже и универмага Harrods в Лондоне.

Бизнесмен также дружил с ныне покойным Майклом Джексоном, которому установил памятник возле стадиона "Фулхэма".

В последнее время Аль-Файед почти не появлялся на публике и жил в особняке в графстве Суррей вместе с женой Хайни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğlu şahzadə Diana ilə qəzada ölmüş biznesmen 94 yaşında vəfat edib

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