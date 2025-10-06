В Британии скончалась известная писательница

Британская писательница Джилли Купер скончалась в возрасте 88 лет.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщил ее агент.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Джилли Купер, которая скончалась в воскресенье утром в возрасте 88 лет, после того как упала", - говорится в сообщении агента.

Джилли Купер - одна из самых известных британских писательниц, работающих в жанре "женской" прозы.

Широкую известность ей принесли книги об аристократе Руперте Блэке и жизни британского высшего общества.