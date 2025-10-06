В Британии скончалась известная писательница
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 14:33
Британская писательница Джилли Купер скончалась в возрасте 88 лет.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщил ее агент.
"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Джилли Купер, которая скончалась в воскресенье утром в возрасте 88 лет, после того как упала", - говорится в сообщении агента.
Джилли Купер - одна из самых известных британских писательниц, работающих в жанре "женской" прозы.
Широкую известность ей принесли книги об аристократе Руперте Блэке и жизни британского высшего общества.
Последние новости
15:13
Зеленский: Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026г будет $35 млрдДругие страны
15:09
В Балакяне и Загатале начаты работы по дезинфекции против коричневого клопаЗдоровье
15:09
Украина и Литва подписали соглашение о защите критической инфраструктурыДругие страны
15:08
ING: Азербайджанские облигации выигрывают на фоне геополитической стабильности и инвестиционного статусаФинансы
14:58
Начался суд над сыном приговоренного к пожизненному заключению за покушение на Фазиля МустафуПроисшествия
14:53
Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате мираИндивидуальные
14:47
В Шабране автомобиль врезался в дерево, водитель погибПроисшествия
14:42
Политолог: Для Казахстана важно обсуждение в рамках ОТГ вопросов экономики и безопасностиВ регионе
14:33