В Британии синоптики предупредили о массовых наводнениях из-за шторма "Чандра"
Другие страны
- 28 января, 2026
- 14:01
В Великобритании действует более 100 предупреждений о наводнениях, вызванных штормом "Чандра".
Как передает Report, об этом сообщает BBC.
На большей части территории страны в часы пик утром объявлены желтые предупреждения о гололеде.
От наводнений страдают графства Сомерсет и Дорсет, где некоторым жителям посоветовали эвакуироваться из-за угрозы подтопления.
Во вторник из-за шторма в некоторых частях Англии и Северной Ирландии закрыли школы. Также в Северной Ирландии более 10 тыс. домов остались без света из-за непогоды.
Сильные дожди и ветры повлияли на транспорт по всей Великобритании. Национальная железная дорога предупредила о перебоях в работе в Англии, Шотландии и Уэльсе до пятницы.
