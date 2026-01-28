Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 января, 2026
    • 14:01
    В Британии синоптики предупредили о массовых наводнениях из-за шторма Чандра

    В Великобритании действует более 100 предупреждений о наводнениях, вызванных штормом "Чандра".

    Как передает Report, об этом сообщает BBC.

    На большей части территории страны в часы пик утром объявлены желтые предупреждения о гололеде.

    От наводнений страдают графства Сомерсет и Дорсет, где некоторым жителям посоветовали эвакуироваться из-за угрозы подтопления.

    Во вторник из-за шторма в некоторых частях Англии и Северной Ирландии закрыли школы. Также в Северной Ирландии более 10 тыс. домов остались без света из-за непогоды.

    Сильные дожди и ветры повлияли на транспорт по всей Великобритании. Национальная железная дорога предупредила о перебоях в работе в Англии, Шотландии и Уэльсе до пятницы.

    Лента новостей