В Британии раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит

Полицейские в Лондоне раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное рядом с вымышленным домом Шерлока Холмса на легендарной улице Бейкер-стрит.

Полицейские в Лондоне раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное рядом с вымышленным домом Шерлока Холмса на легендарной улице Бейкер-стрит.

Как передает Report , об этом пишет газета Daily Telegraph.

Убийство произошло 8 августа 1994 года: неизвестный нанес более 140 ножевых ранений Марине Коппель в ее съемной квартире. Следователи обладали уликами в виде волоса на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но не располагали необходимыми технологиями для анализа ДНК.

Необходимые исследования были проведены только в 2022 году, сообщает издание. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, которому во время убийства был 21 год, и он выполнял поручения своего отца в газетном киоске Sherlock Holmes News на Бейкер-стрит.

В 2023 году Пателю было предъявлено обвинение в убийстве. Как утверждается, во время нападения он заставил Коппель назвать свой пин-код и использовал ее банковскую карту, чтобы снять деньги.

Отмечается, что Патель отрицал факт убийства. Присяжным уголовного суда Лондона в четверг потребовалось три часа и десять минут, чтобы признать его виновным, говорится в сообщении газеты.