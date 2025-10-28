В Британии протестируют метод диагностики рака простаты с ИИ

В Великобритании национальная служба здравоохранения начнет испытания нового метода диагностирования рака простаты у мужчин.

Как сообщает телеканал Sky News, инновационный подход с использованием искусственного интеллекта позволит ставить диагноз всего за один день.

По сообщению телеканала, система ИИ анализирует результаты МРТ-сканирования в течение нескольких минут, что существенно ускоряет процесс обследования и постановки диагноза.