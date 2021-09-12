В Британии предупредили об угрозе нового "11 сентября"

Вывод американских войск из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта наподобие того, что произошел 11 сентября 2001 года в США.

Вывод американских войск из Афганистана увеличил риск совершения нового теракта наподобие того, что произошел 11 сентября 2001 года в США.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times , об этом заявил глава британской контрразведки Кен Маккаллум.

По мнению главы MI5, решение Вашингтона "приободрило и воодушевило" радикальных экстремистов. Речь идет не только о подъеме морального духа, но и о высокой вероятности перегруппировки террористов с целью реализации более изощренных атак.

Риск того, что они воссоздадут и снова поставят нас перед лицом хорошо разработанных сложных заговоров, с которыми мы столкнулись во время терактов 11 сентября и в последующие годы", - пояснил Маккаллум.

Угнанные террористами два пассажирских лайнера 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Третий самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый - упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным статистике, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.