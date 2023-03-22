В Британии представили план превращения страны в "технологическую сверхдержаву"

Правительство Великобритании представило план превращения страны в "технологическую сверхдержаву" к 2030 году.

Правительство Великобритании представило план превращения страны в "технологическую сверхдержаву" к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном в среду МИД королевства.

В документе, говорится, что упор будет сделан на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, разработку полупроводников, телекоммуникационные технологии и инженерную биологию (искусственное создание организмов с заданными свойствами).

Международная технологическая стратегия Великобритании также предполагает "противодействие злонамеренному влиянию на технологии" авторитарных государств. Подчеркивается, что королевство вместе с разделяющими его ценности партнерами должно сосредоточиться на формировании технологий будущего, руководствуясь принципами открытости, ответственности, безопасности и устойчивости. Добиваясь технологического лидерства в мире, Великобритания будет также "укреплять свою безопасность перед лицом новых и нарождающихся угроз".

"Наша страна обеспечивает наилучшую среду для развития новых технологий, но быть сверхдержавой - работать с нашими международными партнерами, чтобы превратить только появившиеся технологии в глобальные отрасли, - заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, слова которого приводит ведомство.