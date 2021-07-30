В Британии появилось Космическое командование

В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов страны в космосе.

В Великобритании появилось Космическое командование в составе Королевских ВВС, нацеленное на защиту интересов страны в космосе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении британского правительства.

Штаб-квартира Космического командования открылась в Хай-Уиком к западу от Лондона. Отмечается, что создание Космического командования является "важным шагом для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе" и реализуется в рамках заявленных ранее дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов в космос в течение следующих 10 лет. "Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на 24 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году", - сообщили в правительстве.

"По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования - это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе", - отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.

Предполагается, что Космическое командование Великобритании будет сотрудничать со Стратегическим командованием Великобритании и Лабораторией оборонной науки и техники.

Космическое командование Великобритании будет выполнять обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям, в которую входят семь стран: Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и США.