Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В британском графстве Уилтшир два человека попали в больницу после контакта с неизвестным веществом.

Как сообщает Report со ссылкой на «Би-би-си», одним из пострадавших является шпионивший в пользу британской разведки полковник ГРУ, 66-летний россиянин Сергей Скрипаль.

Они находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии. Помимо Скрипаля, скорая помощь увезла женщину в возрасте около 30 лет.

Инцидент произошел днем в торговом центре, он и еще несколько объектов к городе оцеплены для проверки специалистами радиационной, химической и биологической защиты.

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых россиян-агентов российских спецслужб.