В Британии объявили выходной день по случаю коронации Карла III

Правительство Великобритании объявило 8 мая следующего года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве за два дня до этого, 6 мая.

Правительство Великобритании объявило 8 мая следующего года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве за два дня до этого, 6 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в воскресенье газета The Daily Telegraph.

Такое решение принял премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Коронация нового монарха - уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном банковском выходном для всего Соединенного Королевства в следующем году", - говорится в заявлении главы правительства.

Таким образом, жители Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии получат два дополнительных выходных в мае следующего года. Еще один запланирован на первый день месяца.

Отметим, что подробности коронации будут оглашены позднее.